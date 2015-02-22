بالصور .. افتتاح مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بالسويس بحضور المحافظ

افتتح اللواء العربي السروي محافظ السويس والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية بالقاهرة والمهندس احمد يوسف مدير عام شركة السويس للأسمنت مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية بنين بشارع النيل بحي الاربعين بعد تطويرها بتكلفة مليون و 300 الف جنيه.

وشكرالمحافظ جهود شركة السويس للأسمنت وجمعية تكاتف في المشاركة المجتمعية التي تقدم لصالح شعب السويس مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود من رجال الأعمال والشركات والمجتمع المدني بالسويس من أجل تنمية السويس وتطوير المدارس مثل تجربة شركة السويس للأسمنت في تطوير مدرسة عمر بن الخطاب.

وأكد الدكتور حسام بدراوي أن التطوير ليس فقط في الشكل ولكن علينا بالإرتقاء بالمنظومة التعليمية والمدرسين مؤكدا على اننا مستمرين في صيانة ومتابعة المدرسة لمدة أربع سنوات حتى تستكمل المنظومة من أجل صالح التلاميذ وأشار الدكتور بدراوي إلى أن جمعية تكاتف قامت بتطوير 19 مدرسة على مستوى محافظات مصر .

ومن جانبه أكد المهندس أحمد يوسف أن أعمال الانشاءات والتطوير بالمدرسة بدأت في منتصف أغسطس 2014 واستمرت حوالي 5 شهور وشملت الأعمال تطوير 23 فصلا بالاضافة الى انشاء معامل للغات والكمبيوتر والعلوم والانشطة الرياضية وقاعة متعددة الأغراض وحجرات للمدرسين ومخازن وحجرات للتوريدات وملاعب ، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لشركة السويس للأسمنت لأهالي المدينة .

حضر الافتتاح العميد محمود دراز رئيس حي الاربعين وعبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم والمهندس علاء بطاح مدير هيئة الأبنية التعليمية ومجدي عبد السلام مدير ادارة شمال التعليمية وأعضاء جمعية تكاتف واللجنة النقابية للعاملين بشركة السويس للاسمنت ومدرسي وتلاميذ المدرسة والقيادات الشعبية والتنفيذية والجمعيات الاهلية بالسويس.