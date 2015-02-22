مجلس الوزراء : حملة “مجندة مصرية” نقطة مضيئة لشباب مصر

أوضح السفير محمود القاويش، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن حملة “مجندة مصرية” التي تقدمت بها فتيات لرئيس الحكومة المهندس “إبراهيم محلب” للمشاركة في الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة هي نقطة مضيئة لدي الشباب والشبات المصريين، وأنها أظهرت إصرارهم للتضحية من أجل الوطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي “نشأت الديهي” ، في برنامج “بالورقة الوقلم” علي قناة التحرير، أن عضوات الحملة أعلنوا عن رغبتهم في انشاء كليات ومعاهد عسكرية للفتياات، والسماح لهم بالتطوع في صفوف الجيش. ووصف رغبتهم بـ”المحمودة”.

وأشار إلي أن هناك قطاعات كثيرة يمكن للراغبات منهم الالتحاق في معهد التمريض بالقوات المسلحة أو في كلية الشرطة.