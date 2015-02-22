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رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لحل معوقات مستشفى المواساة الجامعي بالإسكندرية

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رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لحل معوقات مستشفى المواساة الجامعي بالإسكندرية رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لحل معوقات مستشفى المواساة الجامعي بالإسكندرية

المهندس إبراهيم محلب

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعًا مساء اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع إتاحة المستشفيات التعليمية بجامعة الإسكندرية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والذي سيبدأ تنفيذه بمستشفى المواساة الجامعي، وذلك بحضور وزراء: الصحة، المالية، التعليم العالي، ومسئولي الجهات المعنية.

وتم التوصل خلال الإجتماع إلى حل لجميع المعوقات التي تعطل تنفيذ المستشفى الجامعي لجراحة الأعصاب والمسالك البولية بمجمع المواساة الطبي بالإسكندرية، حيث تم الحصول على موافقات الآثار، والطيران المدني، والتنسيق الحضري، وستتم مخاطبة الشركة التي ستتولى التنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لبدء الأعمال.

كما قدم مسئولو جامعة الإسكندرية تقريرًا عن مستشفى سموحة، ونسبة التشغيل به، والذي أشار إلى أنه ما زال هناك عجز في التمريض، يتم تعويضه من خلال انتداب الممرضات من مستشفيات أخرى للعمل في غير مواعيدهن الرسمية، بصورة إضافية، أو يتم انتداب أطقم التمريض من خارج مستشفيات الجامعة، وأشار التقرير إلى أن نسبة العمل بالمستشفى بوجه عام تقترب من 50%.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ستقدم المساندة الكاملة للمستشفيات الجامعية لأداء دورها في المجتمع، حيث تمثل هذه المستشفيات نقطة ضوء، وطاقة أمل للكثير من المواطنين من مختلف الشرائح، سنعمل على استثمارها.

وأكد وزير الصحة أن نجاح مشروع مستشفى المواساة الذي ينفذ بالمشاركة مع القطاع الخاص، يحظى بإهتمام كبير، لأنه أول مشروع ينفذ بهذا النظام، ونتمنى له النجاح، خاصة أن لدينا مشروعات صحية كثيرة ننوي تنفيذها بنفس الأسلوب.

أ ش أ

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