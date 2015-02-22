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وزيرا خارجية البحرين والهند يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

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وزيرا خارجية البحرين والهند يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين وزيرا خارجية البحرين والهند يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

وزير خارجية البحرين

بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج هنا اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر في وزارة الشؤون الخارجية الهندية في تصريحات للصحفيين أن المباحثات بين الجانبين تركزت مواضيع مدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين حيث أكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والسياسية.

وأضافت أن الجانبين بحثا عددا من القضايا السياسية المهمة ومنها مكافحة الإرهاب وأهمية التنسيق والتعاون المشترك حيال العديد من القضايا الثنائية والإقليمية.

ويحرص البلدان على تعزيز التعاون بينهما وتبادل الزيارات على ارفع المستويات منذ أخر زيارة قام بها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الهند في فبراير 2014.

وتعتبر البحرين شريكا مهما للهند حيث تعدى حجم التجارة الثنائية بينهما في العام الماضي 1،3 مليار دولار ويوجد في البحرين أكثر من 400 ألف وافد هندي يعملون في قطاعات مختلفة حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

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