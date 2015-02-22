أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مسئولو "مياه الشرب" و"الإسكان" يبحثون استكمال مشروعات خدمية بسوهاج

Google+ Print
مسئولو "مياه الشرب" و"الإسكان" يبحثون استكمال مشروعات خدمية بسوهاج مسئولو "مياه الشرب" و"الإسكان" يبحثون استكمال مشروعات خدمية بسوهاج
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اليوم الأحد، اجتماعًا حضرته سهير أبو طالب وكيلة وزارة الإسكان ومسئول تنفيذ المشروعات، وذلك لبحث موقف مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

صرح بذلك اللواء المهندس محمود محمد نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الاجتماع تناول مشروعات مياه الشرب التى تنفذها وزارة الإسكان بسوهاج، وكذلك وصلات المياه والصرف الصحى التى تنفذها الشركة لجميع المشروعات السكنية بسوهاج.

وأوضح اللواء محمود نافع خلال الاجتماع، أن كمية مياه الشرب المنتجة تبلغ 700 ألف مكعب يوم، وأنه يتم تنفيذ وصلات وتركيب عدادات مياه شرب للأسر الفقيرة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بواقع 1200 وصلة بمبلغ إجمالى 500 الف جنيه، وأن إجمالى عدد السكان المخدومين بالصرف الصحى بالمحافظة حوالى 906 الف نسمة أى بنسبة 21% من إجمالى السكان بالمحافظة، وأن مياه الصرف المعالجة جميعها يتم استخـدامها فى زراعة الأشجار الخشبيـة داخل المـزارع والغابات حيث بلغ إجمالى مساحة الغابات الشجرية بالمحافظة حوالى 8000 فدان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365