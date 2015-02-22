جولة تفقدية لمحافظ الشرقية بمركز ومدينة فاقوس

عنف الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، خلال جولة تفقدية، رئيس مركز ومدينة فاقوس المهندس أحمد أمين، بسبب ارتفاع أكوام الأتربة والقمامة بشوارع فاقوس الرئيسية، فضلاً عن شكوى الأهالى بقرية ميت العز من توقف الأعمال فى محطة صرف صحى القرية لاعتراض بعض الأهالى على المسار .

وأكد المحافظ أنه لن يستطيع أحد لى ذراع الدولة ولا مكان لفاسد أو مرتشى فى مصر الجديدة وطالب بمجازاة المقصرين وحل المشكلة فورًا.

وكلف محافظ الشرقية مدير إدارة مرور فاقوس بعمل حملة مكبرة على التوك توك بفاقوس واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى السياق ذاته زار المحافظ المستشفى العام والتقى المرضى وذويهم من المواطنين واستمع لشكواهم.

وتلاحظ للمحافظ تدنى مستوى النظافة وبصفة خاصة فى الحمامات، وأمر بمجازاة المقصرين، مؤكدًا حسن معاملة الجمهور وتقديم خدمة علاجية متميزة لهم.

كما استمع المحافظ لشكاوى المواطنين بعدم وجود حضانات بالمستشفى بالإضافة إلى وجود عجز كامل بأطباء الطوارئ خاصة ليلاً .