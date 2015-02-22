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الرئيس الفلسطينى يهدد بإنهاء التنسيق الأمنى مع إسرائيل

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الرئيس الفلسطينى يهدد بإنهاء التنسيق الأمنى مع إسرائيل الرئيس الفلسطينى يهدد بإنهاء التنسيق الأمنى مع إسرائيل
هدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس بوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل إذا استمرت فى احتجاز ملايين الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن عباس أبلغ القادة الأوروبيين أن المسؤولين الفلسطينيين سيناقشون الأمر فى اجتماع الأسبوع المقبل.

وحث شعث اليوم الأحد الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لمنح الفلسطينيين عائدات الضرائب التى تجمعها نيابة عنهم، ويتعاون الفلسطينيون والإسرائيليون بشأن الاعتقالات فى الضفة الغربية ومسائل أمنية أخرى.

وحجبت إسرائيل عائدات الضرائب عن الفلسطينيين منذ انضمامهم للمحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضى، وقال وزير الخارجية جون كيرى إن الولايات المتحدة تخشى أنه بدون ضخ نقدى يمكن أن تنهار السلطة الفلسطينية، ما ينطوى على آثار أمنية خطيرة على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

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