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مفتى جبل لبنان: إيران تقف وراء ما يمر به العالم العربى من فوضى

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مفتى جبل لبنان: إيران تقف وراء ما يمر به العالم العربى من فوضى مفتى جبل لبنان: إيران تقف وراء ما يمر به العالم العربى من فوضى
اعتبر مفتى جبل لبنان الشيخ محمد على الجوزو أن "إيران تقف وراء ما يمر به العالم العربى من إرباك وفوضى واضطرابات.

وانتقد الجوزو، فى تصريح اليوم، خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، وقال"إنه شن هجوما شديدا على ممارسات "داعش" واعتبر أن هذه الممارسات لا يقرها دين ولا أخلاق، فى حين لم يذكر شيئا عن الجرائم الوحشية والبشعة التى يقوم بها الرئيس السورى بشار الأسد". على حد قوله.

وأضاف: "أن الدماء تسيل فى سوريا أنهارا، والحرس الثورى الإيرانى يصب الزيت على النار.. معتبرا أن حزب الله استدرج "داعش" و"النصرة" إلى لبنان". حسب قوله.

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