داعش يختطف 17 مدنيا عراقيا من قضاء الشرقاط شمالى العراق

اختطف تنظيم(داعش) الإرهابى 17 مدنيا عراقيا اليوم الأحد، من قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، بينما فر مسلحو التنظيم من ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينيوى شمال غربى العراق بعد قصف مقاراتهم خلال غارات نفذتها طائرات التحالف الدولى المناهض لداعش.

وقالت مصادر أمنية ومحلية عراقية إن عناصر تنظيم(داعش)الإرهابى اختطفت 17 مدنيا من منطقة سديرة بقضاء الشرقاط شمالى صلاح الدين بدعوى تعاونهم مع القوات الأمنية العراقية.

وأشارت إلى أن طائرات التحالف استهدفت مقار لداعش فى القيارة جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين وتدمير عدد من آليات ومعدات التنظيم، وقالت: إن غارات الطيران أجبرت مسلحى داعش على الانسحاب من قاعدة القيارة والمناطق المحيطة بها باتجاه مدينة الموصل.

على صعيد متصل بجرائم داعش، عثرت قوات"البيشمركة" الكردية عقب معاركها مع مسلحى التنظيم فى محور كرمسير شمال غربى العراق على سبعة مقابر جماعية تضم رفات 12 قتيلا من قوات البيشمركة وعدد آخر من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وقالت مصادر كردية أن فرقا من المديرية العامة للمقابر الجماعية فى حكومة الإقليم وفرق تابعة لوزارة حقوق الإنسان الإتحادية شرعت فى حملة بحث عن المقابر الجماعية فى منطقتى جلولاء والسعدية والتى تضم رفات شهداء أعدمهم داعش الإرهابى خلال سيطرته على هذه المناطق.

وأضافت: أن 3 مقابر جماعية احتوت على رفات 12 شهيداً من قوات البيشمركة وتم إجراء فحص الـ "DNA" لتلك الرفات حيث تم التعرف على هوايتهم وتسلم رفاتهم إلى ذويهم.

وأشار مدير ناحية السعدية أحمد الزركوشى إلى انه تم العثور على 40 جثة تابعة لمدنيين من أهالى الناحية الذين أعدمهم داعش بوحشية، وما زال البحث مستمر عن عدد آخر من أهالى السعدية الذين تم تسجيلهم كمفقودين.