حصيلة وفيات الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية بالسعودية تقفز إلى 385

أعلنت وزارة الصحة السعودية حالتى وفاة جديدتين جراء الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، لترتفع حصيلة وفيات الفيروس بالمملكة إلى 385 شخصا.

وأفاد بيان الوزارة السبت بأن 902 من حالات ميرس اكتشفت فى المملكة منذ تحديد الفيروس لأول مرة عام 2012، مشيرا إلى أن 490 من مصابى الفيروس تماثلوا للشفاء.

وأصيب 57 شخصا بفيروس (ميرس) فى السعودية منذ مطلع فبراير الجارى، وأثر الفيروس على آخرين فى مختلف أرجاء العالم، لكنه ظل متمركزا داخل السعودية.

وينتمى ميرس إلى سلسلة فيروسات معروفة باسم كورونا، وتشمل نزلات البرد الشائعة وسارس أو متلازمة التنفس الحادة.