روسيا تبدى رغبتها فى إقامة مشروعات صناعية عسكرية مشتركة مع الإمارات

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف اليوم الأحد، عن رغبة بلاده فى إقامة مشروعات مشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتاج السلاح والعتاد العسكري.

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسى، فى تصريح صحفى أدلى به خلال معرض الدفاع "آيدكس 2015" فى أبوظبى - أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأحد، " إن التعاون العسكرى الفنى بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة يركز على تأسيس مؤسسات مشتركة للتصنيع العسكرى".

وأضاف الوزير أن معرض "آيدكس 2015" يتضمن إحدى ثمرات التعاون الصناعى بين روسيا ودولة الإمارات وهى مدفع عيار 57 ملم الذى تم تركيبه على العربة من صنع إماراتى.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد استقبل بقصر الشاطئ وزير الصناعة والتجارة الروسى الذى يزور البلاد حاليا للمشاركة فى فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولى "آيدكس 2015"، وبحث الجانبان علاقات الصداقة وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مجالات التعاون فى عدد من المجالات العسكرية والدفاعية فى ظل الحرص المشترك لرفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع وبما يحقق المصالح المشتركة.

وتبادل الجانبان الحديث حول أهمية الدورة الثانية عشرة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولى "آيدكس 2015" باعتبارها منصة دولية مهمة تعرض أحدث تقنيات الدفاع ومستجدات الصناعات العسكرية التى تتسارع بشكل متسارع.

وبلغ عدد العارضين هذا العام 1200 عارض من 55 دولة يقدمون أحدث ما لديهم من منتجات وخدمات فى مجال الدفاع والأمن إضافة إلى 42 جناحا دوليا وبحضور 150 وفدا رسميا يضم كبار الشخصيات وصناع القرار من وزراء دفاع ورؤساء أركان ورؤساء وفود والخبراء والمهتمين بشؤون الدفاع من جميع أنحاء العالم.