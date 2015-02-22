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مصرع مواطن وابنه وإصابة زوجته بتسمم غذائى فى بنى سويف

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مصرع مواطن وابنه وإصابة زوجته بتسمم غذائى فى بنى سويف مصرع مواطن وابنه وإصابة زوجته بتسمم غذائى فى بنى سويف
أصيب "أحمد.ح.م"، 33 سنة، عامل، وابنه "حسين" 4 سنوات مصرعهما وأصيبت زوجته "نورا.ط.م"، 25 سنة، ربة منزل، بتسمم غذائى بعد تناولهم وجبة داخل منزلهم بإحدى قرى مركز ببا جنوب بنى سويف، ما أسفر عن وفاة الأول والثانى ونقل الزوجة إلى المستشفى مصابة بحالة إعياء.

تلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مستشفى ببا المركزى باستقباله عاملاً وابنه جثتين هامدتين وزوجته مصابة بإعياء وقىء، فانتقل الرائد أحمد عبد اللطيف، رئيس مباحث ببا، وتبين له أن الأسرة تناولت وجبة غذائية أعدتها المصابة، ما أسفر عن موت زوجها وابنها.. تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.
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