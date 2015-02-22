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بالصور.. ​وفد من القنصلية السودانية يزور المصابين السودانين بأرمنت والأقصر

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بالصور.. ​وفد من القنصلية السودانية يزور المصابين السودانين بأرمنت والأقصر بالصور.. ​وفد من القنصلية السودانية يزور المصابين السودانين بأرمنت والأقصر

 

حادث الأقصر

قام وفد من القنصلية السودانية في أسوان برئاسة عبدالرحيم سر الختم القائم بأعمال القنصل العام بالسفر إلي مدينة الأقصر لمتابعة حالة المصابين السودانيين في حادث التصادم الذي وقع فجر  بين أتوبيس وسيارة نقل علي الطريق الصحراوي بالأقصر.

وأسفر عن مصرع شخصين أحدهما مصري والأخر سوداني وإصابة 29 سودانيا من المنتظر أن يقوم وفد القنصلية السودانية بتفقد حالة المصابين في مستشفي أرمنت المركزي ومستشفي الأقصر الدولي للإطمئنان علي حالتهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم واستخراج التصاريح اللازمة لنقل المواطن السوداني الذي لقي مصرعه في الحادث.

يذكر أن حادث التصادم وقع فجر الأحد بالطريق الصحراوي الاقصر أسوان بين اتوبيس كان يقل عددا من السودانيين في طريقهم من القاهرة الي السودان عبر منفذ قسطل.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية والأسعاف من نقل 9 مصابين الى مستشفى أرمنت المركزى المجاور لوقوع الحادث ، ونقل 20 مصابا الى مستشفى الأقصر الدولى بينهم 4 فى حالة  حرجة بينما تم إيداع الجثتين في المشرحة لحين صدور قرار من النيابة.

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