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6خطوات لتطبيق مكياج مسائي مميز للمحجبات

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6خطوات لتطبيق مكياج مسائي مميز للمحجبات 6خطوات لتطبيق مكياج مسائي مميز للمحجبات

الأحد 22-02-2015 18:16

تتطلب إطلالة المحجّبة بالمكياج عناية خاصّة، إذ تجب الموازنة بين الحفاظ على الإطلالة الطبيعية وعدم المبالغة في اختيار الألوان القوية، في الوقت الذي ينبغي فيه إضافة لمسة خفيفة ومنعشة من الألوان الطبيعيّة كي تضفي حيوية وجمالاً على وجهك.
الأمر مختلف بشأن السهرات المسائية، حيث تكون الحاجة قوية إلى ألوان لامعة وأقوى من الألوان المعتادة نهاراً، بالإضافة إلى إمكانية مزج الألوان الهادئة بالفضيّ والذهبيّ لتحقيق لمعة خاصّة تليق بالسهرات.
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ويمكنك تطبيق هذا المكياج بالخطوات التالية:

- حضّري بشرتك بشكل مناسب من خلال التنظيف الجيد.
- ابدئي بتطبيق كريم الأساس، واختاري المرطّب المناسب للون البشرة لكي تبدو إطلالتك طبيعية. وإياك أن تنسي رقبتك.
-اختاري ظلال العيون المناسب لإطلالتك (البنفسجي والزهري والأخضر أو الأزرق اللامع مع الفضي والذهبي والبرونزي) في هذا المكياج. تمّ اختيار الزهري اللامع مع الذهبي ووضعهما بطريقة خفيفة بما يُضيف إضاءة إلى الوجه، من دون مبالغة، إذ لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أنّ الملابس الخاصّة بالسهرات تكون لامعة في العادة.
-تطبيق الماسكرا مهم جداً ليجعل نظرة عينيك واثقة.
-اختيار أحمر الشفاه سيكون مسألة حسّاسة. وهنا، ننصح بإطلالة السهرة بالغلوس اللامع كونه يمنح بريقاً ناعماً للشفاه.

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