ما هي منتجات العناية ببشرة الثلاثينات والأربعينات؟

توجد بعض المنتجات التي ينبغي ألا تستخدم إلا في سن الثلاثينات، وكذلك عند سن الأربعينات لتقليل ظهور التجاعيد والحفاظ على بشرتك نضرة ومتألقة دائمًا. وكما أكد معظم أطباء الجلد على ضرورة التعرف على مكونات المنتجات التي تقومين بشرائها حتى تبتعدي عن المكونات الضارة بها، عليك أن تبدئي بالبحث عن المنتجات التي تحتوي على بعض المكونات المفيدة لشباب بشرتك عندما تبدئين في الدخول بسن الثلاثين والأربعين.

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أولًا الثلاثينات:

1.الريتينول:

الثلاثينات هو أفضل وقت لبدء استخدام الريتينول؛ فهذا العنصر ليس فقط مضاد للأكسدة، وإنما يعمل كذلك على التخلص من تغيير لون البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد، فضلًا عن تحفيزه للبشرة على زيادة إنتاج الكولاجين.

*ولمن لا تعرف ما هو الريتينول: الريتينول هو أحد أشكال فيتامين A

2.البيتيدات:

يعمل البيتيدات على منع ظهور التجاعيد، وبالأخص منطقة تحت العين لأنها تساعد الجلد على إنتاج الكولاجين الذي يساعد على ملء الخطوط الدقيقة والتجاعيد، فلذلك فهذا العنصر قد يقدم لك بشرة ممتازة إذا قمتِ بإضافته إلى روتينك اليومي للعناية بالبشرة.

*والبيتيدات هي سلسلة من الأحماض الأمينية

ثانيًا الأربعينات:

1.الكافيين:

يساعد الكافيين على تهدئة انتفاخ العين وذلك عن طريق قبض الأوعية الدموية تحت العين؛ يمكنك الاحتفاظ بأكياس من الشاي دائمًا في الثلاجة لوضعها صباحًا على العين لتخفيف الانتفاخ.

2.استخدم مطهرات خفيفة للبشرة:

من المهم عدم تجريد بشرتك من الزيوت الطبيعية باستخدام المطهرات القوية للبشرة أو الإفراط في استخدامها، فتجريد البشرة من الزيوت الطبيعية يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة على بشرتك؛ لذا فبحثي عن المطهرات التي تحتوي على الجليسرين أو السيراميد، واستخدميها مرة واحدة يوميًّا في الصباح.

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