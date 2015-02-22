كوكيز البرتقال بتغليفة الكريمة الشهية

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة كوكيز البرتقال بتغليفة الكريمة، وصفة مبتكرة وشهية لتحلية مميزة، حضريها وشاركي صديقاتك بك لأجمل الجلسات

المقادير:

1 كوب زبدة لينة (2 أصبع كل أصبع 100غم)

1 1/2 كوب سكر

بيضة

2 ملعقة كبيرة بشر برتقال

2 ملعقة صغيرة من خلاصة البرتقال

1 ملعقة صغيرة فانيلا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

2 1/4 كوب طحين

للتغليفة

1 كوب سكر بودرة

1/4 كوب كريمة مخفوقة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة البرتقال

طريقة التحضير:

1. اخفقي الزبدة والسكر معا حتى يصبح القوام كريمي، ثم أضيفي البيضة واخلطي جيدا

2. أضيفي بشر البرتقال وخلاصة البرتقال والفانيلا مع استمرار الخفق حتى يتجانس المزيج ثم أضيفي الملح والبيكنج باودر والطحين واخلطي حتى يتمازج الخليط وتتكون عجينة

3. شكلي طابات صغيرة وصفيها على صينية مبطنة بورق الزبدة مع ترك فراغات بين كل طابة واخبزي بفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 9 دقائق حتى يصبح لون الأطراف ذهبي

4. لتحضير التغليفة: اخلطي السكر والكريمة والملح وخلاصة البرتقال في وعاء حتلى تتكون كريمة ناعمة و أدهني حبات الكوكيز المخبوزة بعد أن تبرد بالكريمة وزيني ببشر البرتقال

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