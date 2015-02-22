3 فوائد لممارسة مرضى القلب للرياضة

أرسل قارى يسأل.. أعانى من بعض القصور بعضلة القلب فهل ممارسة الرياضة ضاره لحالتى؟.

قال الدكتور محمد إمام أخصائى أمراض القلب والقسطرة، إن ممارسة الرياضة من العوامل المفيدة لصحة القلب، نظرا لدورها فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم، ما ينعكس ذلك على عملية ضخ الدم بعضلة القلب وتحسين كفاءة أدائها لوظيفتها بشكل جيد.

فوائد الرياضة لمرضى القلب

ويستكمل الدكتور محمد إمام أن هناك بعض الفوائد التى تعود على مرضى القلب من ممارسة الرياضة أهمها:

1) تساعد الرياضة فى تقليل نسبة الدهون بالقلب.

>2) تساعد على تخفيض نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية بالدم ما يحسن من كفاءة عضلة القلب.

>3) التغذية الصحية بجانب ممارسة الرياضة لمرضى القلب، تعتبر أحد خطوات علاجه والتى تساهم فى تجنبه التعرض لمخاطر أمراض القلب.

إرشادات يجب على مرضى القلب مراعاتها قبل ممارسة الرياضة

وأشار الدكتور محمد إمام إلى أنه يجب على مريض القلب اختيار رياضة مناسبة حسب حالته الصحية، وأن يصرح الطبيب المعالج له بممارستها، كما يجب الابتعاد عن الرياضات العنيفة، وكذلك الرياضات التى تتطلب منه بذل مجهود.

موضوعات متعلقة :

>دراسة: عقار "ديجوكسين" يعرض مرضى قصور عضلة القلب للوفاة

>

>