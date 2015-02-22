مراهقة بريطانية مصابة بأعراض ولادة مستمرة بدون حمل

ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانى أن "لوسى لو" فتاة مراهقة 13 سنة تعانى من حالة طبية نادرة تجعلها تشعر دائما بآلام تشبه الولادة على الرغم من أنها ليست حاملا ولا تننتظر أية مولود.

الإمساك تشخيص خاطئ والحالة عبارة عن ضغط الشرايين على الأمعاء

>وتقول الصحيفة إنها عانت لمدة أشهر من هذا المغص، وفى كل مرة تذهب إلى الطبيب يكون الرد إنها بسبب الإمساك المزمن لكن بعد شهور من العذاب شخصها الأطباء فى مشفى جريت أورموند ستريت على أنها حالة طبية نادرة فى الجهاز الهضمى، وتحدث بسبب الضغط الإثنى عشر بين شريانين رئيسيين من الشرايين التى تغذى الأمعاء.

الألم لا يقف أبدا ويستمر على مدى 24 ساعة طيلة 7 أيام

>المشكلة فى ألمها أنه لا يقف أبدا، وأنها تعانى باستمرار من الآلام التى تكاد تفتك بها، وتقول أمها إنها لا تملك ما يكفى من المال للقيام بالجراحة التى تنقذ حياتها وتخلصها من الألم، والذى حولها من فتاة مراهقة طبيعية إلى مريضة غير قادرة على مغادرة مخدعها.

الأم تجمع التبرعات لابنتها

>تعمل الأم الآن على جمع التبرعات من خلال الفيس بوك وصفحات الجرائد لإجراء الجراحة، ويقول الأطباء إن حالتها تسوء مع التأخير وأن الألم يزداد مع الوقت، ولا يمكن التغلب عليه.

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> لوسى مع أمها وأخيها قبل بداية معاناتها من الألم المستمر



> لوسى فى السرير مع الألم الدائم ولا تستطيع مغادرته

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