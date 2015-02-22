تعرف على أسباب وطرق علاج هشاشة العظام

هشاشة العظام من أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم، وتصيب النساء بشكل خاص أكثر من الرجال.

عوامل وأسباب الإصابة بهشاشة العظام

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>قال الدكتور محمود حافظ استشارى أمراض العظام، إن مرض هشاشة العظام عبارة عن فقد الكثافة العظمية للعظام، بجانب عدم قدرة الجسم على تعويض نقص هذه الكثافة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأسباب والعوامل، التى تؤدى الى إصابة الأشخاص بهشاشة العظام أهمها:

1) العامل الوراثى: مثل إصابة أحد أفراد العائلة بهشاشة العظام.

>2) التدخين وتناول الكحوليات.

>3) نقص عنصرى الكالسيوم وفيتامين "د" فى الجسم.

>4) الإفراط فى تناول مشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة سريعة التحضير ومشتقاتها.

>5) سوء التغذية مثل عدم تناول الأغذية الصحية والمفيدة لتقوية العظام.

>6) عدم التعرض لأشعة ضوء الشمس.

>7) تقدم النساء فى العمر خاصة الفترة التى يطلق عليها سن اليأس.

نصائح مهمة لمرضى هشاشة العظام

لذلك يجب على الأشخاص فى حالة الشعور بآلام العظام، ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، لتجنب التعرض لمضاعفات الهشاشة، كما يجب الابتعاد عن الأسباب التى تساهم فى الإصابة بهشاشة العظام، مثل الإقلال من تناول الكحوليات والتدخين والاهتمام بالحصول على التغذية السليمة وأهمها تناول الألبان ومنتجاتها.

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