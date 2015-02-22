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ضبط شخصين أثناء سرقتهما دراجة بخارية من "مرور الداخلة" بالوادى الجديد

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ضبط شخصين أثناء سرقتهما دراجة بخارية من "مرور الداخلة" بالوادى الجديد ضبط شخصين أثناء سرقتهما دراجة بخارية من "مرور الداخلة" بالوادى الجديد
تمكن رئيس وحدة مرور الداخلة بالوادى الجديد من ضبط شخصين بعد محاولة أحدهما سرقة الدراجة البخارية التى تم حجزها بوحدة مرور الداخلة بعد سحبها فى حملة مرورية، لتسييرها بدون تراخيص.

وبمواجهة المذكورين أقر الأول بتوجهه لوحدة المرور، لإنهاء مخالفات الدراجة البخارية الخاصة به، وأنكر الثانى قيامه بتحريض الأول على سرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 126 جنح مرور الداخلة لسنة 2015م.

وكان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير الأمن من مباحث مرور الداخلة بضبط "سعد.ع.م.أ" 36 سنة عامل مقيم دائرة مركز الداخلة و"رفاعى.م.أ.ع" 40 سنة حاصل على دبلوم صنايع، مقيم ذات المركز، أثناء قيام الأول بالتسلل خلسة داخل وحدة المرور لسرقة الدراجة البخارية الخاصة به والمحجوزة بوحدة المرور لعدم وجود لوحات معدنية بها ورخصتى قيادة وتسيير، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365