تجديد حبس أمين الشرطة المتهم بقتل إخوانى داخل مستشفى العجوزة 15 يومًا

جددت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشارين أحمد الحمزاوى، وإبراهيم البدوى للمرة الثانية اليوم الأحد، حبس أمين الشرطة المتهم بقتل إخوانى أثناء تواجده بالمستشفى لتلقى العلاج، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بحبس الأمين المتهم بقتل إرهابى وضع قنبلة بجوار حى الوراق داخل مستشفى العجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات .

وقال المتهم "أسامة عبد الله محمد" أثناء التحقيق معه بمعسكر الأمن المركزى على طريق القاهة - الإسكندرية الصحراوى، إنه أمين شرطة بقسم الوراق وكان معينًا مع عدد من زملائه لحراسة المجنى عليه "محمد عبد العاطى" - طالب - منذ القبض عليه بعد محاولته زرع قنبلة بجوار حى الوراق، وإصابته فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة وفى يوم الحادث كان مستيقظا منذ يومين ودخل غرفة المجنى عليه بالمستشفى وكان ذلك متزامنا مع تفجيرات سيناء، ولم يسمع بالخبر بعد.

واستطرد أمين الشرطة: "عندما دخلت الغرفة فوجئت به يقول لى "فى خبر حلو" فسألته عن ماهية ذلك الخبر، فأخبرنى المجنى عليه "زمايلك اللى ماتوا فى سيناء"، فرد المتهم "وهل ذلك بخبر حلو"، وذكره بأن هناك عددا من الأفراد قاموا بالتبرع بالدم من أجله عندما كان يحتاج إلى نقل دم بعد إصابته وتم إمداده بـ 7 أكياس من الدماء. وأشار المتهم إلى أن المجنى عليه قال له نصا "دمكم نجس وكمان دم كبيركم مما جعلنى استشاط غضبا، وأخرجت السلاح الميرى وأطلقت عددا من الأعيرة عليه، أثناء نومه فى السرير، وكنت فى حالة غضب شديد".