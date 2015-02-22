سمير صبرى: انضمام "قضايا الدولة" لدعاوى اعتبار قطر تدعم الإرهاب تحرك جاد

قال الدكتور سمير صبرى المحامى الذى أقام دعاوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة باعتبار قطر وتركيا بالإضافة إلى حركة حماس داعمين للإرهاب، تعقيباً على انضمام هيئة قضايا الدولة ممثلة للدولة المصرية إلى هذه الدعاوى القضائية، إنه تحرك سريع وجاد من الدولة واستجابة لنبض الشارع المصرى.

وأضاف صبرى لـ"اليوم السابع" أنه من حق الدولة المصرية متمثلة فى هيئة قضايا الدولة أن تتخذ هذه الخطوات، إلا أن تحركها فى هذا الأمر كان سريعاً وجاداً، وأنها التمست أمام المحكمة حجز دعاوى صبرى للحكم والانضمام لنفس المطالب.

وأردف صبرى، أن الحاكم القطرى وتركيا وحركة حماس بالاشتراك مع قناة الجزيرة طالما ساندوا الإرهاب، وانجرفوا بعيداً عن التأييد العربى لمصر، وحاولوا خلق نوع من الفوضى فى القطر المصرى، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعاوى القضائية بصفة مستعجلة.