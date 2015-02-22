رئيس مدينة دسوق يقود حملة لإزالة تعديات على الأراضى الزراعية

شن مجلس مركز ومدينة دسوق برئاسة اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق اليوم، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بدسوق.

وشملت إزالة مواد بناء "طوب ورمل وأسمنت" من قطعة أرض مساحتها أربعة قيراريط أرض زراعية ملك ورثة "ا.ص.ع" بحوض صبحى نخلة على طريق دسوق – فوه وإعادة الأرض إلى حالتها حيث تم حرثها بمعرفة الإصلاح الزراعى بناء على تكليف من رئيس المدينة قبل مغادرة المكان وإزالة التعدى على قطعة أرض زراعية ملك "ا.ا.م" برفع التشوينات وإزالة المبانى بجانب إيقاف الأعمال المخالفة على أرض ملك "ع.ع.د" والتحفظ على مواد البناء والخلاطة وتكليف محمد عليبه نائب رئيس المدينة لشئون القرى بمطالبة الإصلاح الزراعى بتحصيل قيمة تكلفة الإزالة .

رافق رئيس المدينة إثناء الإزالة كل من محمد عليبه نائب رئيس المركز والمدينة والدكتور مصطفى التهامى رئيس قرية شباس الملح والمهندس محمد سحالى مدير منطقة الإصلاح الزراعى وإبراهيم العطار مدير الجمعية الزراعية وقوة من مركز شرطة دسوق.