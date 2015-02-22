أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس روسية متهمة بممارسة الدعارة فى أحد فنادق مصر الجديدة

Google+ Print
تجديد حبس روسية متهمة بممارسة الدعارة فى أحد فنادق مصر الجديدة تجديد حبس روسية متهمة بممارسة الدعارة فى أحد فنادق مصر الجديدة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس روسية 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامها بممارسة الدعارة داخل أحد الفنادق بمصر الجديدة.

كانت معلومات وردت للواء مجدى موسى مدير الإدارة تفيد إعلان فتاة روسية الجنسية رغبتها فى ممارسة الجنس مقابل 2000 جنيه للساعة الواحدة على أحد المواقع الإلكترونية.

وعلى الفور أمر اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة بوضع خطة بحث، قام بتنفيذها العميد يوسف العادلى وكيل النشاط، وقام بإجراء التحريات والتأكد من المعلومات العقيد إبراهيم الطويل.

وبعد تحديد موقع الفتاة وإنهاء الإجراءات القانونية، خرجت حملة أمنية برئاسة العقيد حسن النجار، وضمت المقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق، وتم ضبط المتهمة متلبسة أثناء ممارسة الرذيلة مع شاب بمقابل مادى داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب