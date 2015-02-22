تجديد حبس روسية متهمة بممارسة الدعارة فى أحد فنادق مصر الجديدة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس روسية 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامها بممارسة الدعارة داخل أحد الفنادق بمصر الجديدة.

كانت معلومات وردت للواء مجدى موسى مدير الإدارة تفيد إعلان فتاة روسية الجنسية رغبتها فى ممارسة الجنس مقابل 2000 جنيه للساعة الواحدة على أحد المواقع الإلكترونية.

وعلى الفور أمر اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة بوضع خطة بحث، قام بتنفيذها العميد يوسف العادلى وكيل النشاط، وقام بإجراء التحريات والتأكد من المعلومات العقيد إبراهيم الطويل.

وبعد تحديد موقع الفتاة وإنهاء الإجراءات القانونية، خرجت حملة أمنية برئاسة العقيد حسن النجار، وضمت المقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق، وتم ضبط المتهمة متلبسة أثناء ممارسة الرذيلة مع شاب بمقابل مادى داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

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