الحماية المدنية: كابل كهربائى وراء حريق سنترال رمسيس وإخماده دون إصابات

انتهى رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة منذ قليل مساء اليوم الأحد من السيطرة على حريق داخل سنترال رمسيس، وتبين أن كابلاً كهربائيًا مخصصًا لتغذية السنترال شبت به النيران وانتقلت لجهاز تكييف داخل المقر، ولم يسفر عن وقوع مصابين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بانتداب المعمل الجنائى.

البداية كانت بتلقى اللواء جمال حلاوة نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى سنترال رمسيس، فانتقل على الفور لمكان الحادث وتبين أن كابلاً كهربائيًا حدث فيه ماس كهربى وانتقلت النيران لجهاز تكييف داخل السنترال.

وتوجهت القوة على الفور لمكان الحريق برفقة 4 سيارات إطفاء وتمكنوا من السيطرة على النيران خلال دقائق معدودة، وتبين انبعاث دخان من غرفة الاختبار الخاصة بتغذية السنترال بالكهرباء، وتم إنهاء أعمال التبريد داخل مقر السنترال، ولم يسفر الحريق عن وقوع مصابين أو متوفين.