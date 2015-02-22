بعد غياب 14 عام .. الأوبرا تبدأ عرض باليه “سندريلا”

تعرض فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت اشراف ارمينيا كامل الباليه الكلاسيكى الشهير الشهير “سندريلا” للمؤلف الموسيقى الروسى العالمى سيرجى بروكوفيف ، وذلك لمدة خمسة ليال متصلة بداية من غدا الأثنين23 فبراير وحتى الجمعه 27 فبراير،وتقدم فى الثامنة مسائا على المسرح الكبير .

> باليه سندريلا لم يعرض على مسرح الاوبرا منذ 14 عام ، وتقدمه الفرقة بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الايطالى ديفيد كرشينزى،وهو من اخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل.

> ويحكى العرض قصة الفتاة سندريلا التى تعيش مع زوجة ابيها الشريرة وابنتيها الدميمتين ،ويقوم الامير الحاكم بالاعداد لحفل ضخم يدعو فيه كل سكان المملكة لاختيار زوجة جميله تشاركه الحياة ،فتقرر زوجة الاب حضور الاحتفال ومنع سندريلا من الذهاب الى القصر بحجة عدم امتلاكها ثياب لائقة بالمناسبة ،ثم تظهر الجنية الطيبة لتمكن سندريلا من لقاء الامير الذى يغرم بها دون ان يكتشف شخصيتها ،وتضطر للهرب فى التوقيت الذى حددته الجنية ، فيبدأ الامير فى البحث عن محبوبته وتتوالى الاحداث .

> الجدير بالذكر ان باليه ســندريلا يعد احد اهم واشهر عروض الباليه الكلاسيكية العالمية التى لاقت قبولا وانتشاراً جماهيرياً كبيراً ، كتب قصـته نيكــولاي فولكــوف مستلهماً حكاية الجنيــة لـ تشــارلز بيرالــت وانتهىبروكوفيف من وضع موسيقاه عام ١٩٤٤ وعرض لاول مرة علــى مســرح البولشــوي عام 1945 .