حزب الوفد يقرر التحالف الانتخابي مع قائمة “في حب مصر”

قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد في بيان صادر اليوم إنطلاقاً من الثوابت الوطنية للوفد على مدار تاريخه والتي كان دائماً ينحاز لكل ما يحقق صالح الوطن والمواطن دون النظر إلى ما يحقق صالح الوفد وصالح أعضائه أتخذت الهيئة العليا قرارها بالتحالف الانتخابي مع قائمة في حب مصر.

وأضاف البدوي أعلم أن هناك بعض الغضب داخل الوفد وأعلم أن بعض شباب الوفد ثائر وله كل الحق وأعلم أن الوفد قد يدفع فاتورة سياسية كما حدث في مواقف كثيرة قبل عام 1952 ولكن أياً كان الثمن الذي سيدفعه الوفد سياسياً فإنه يهون ويهون حتى تنتصر مصر في حربها ضد الإرهاب والتطرف وكل ما يحاك ضدها من مؤامرات.

وعبر البدوي “نعم هناك ثمن سياسي قد يدفعه الوفد ولكن مهما كان قدره لا يساوي نقطة دم واحدة أريقت ولا يساوي ألم أم وحسرتها على شهيدها .. إن الوطن يمر بمرحلة عصيبه في تاريخه ويواجه تحديات تهدد حاضر ومستقبل هذه الأمة ،تلك التحديات تستوجب توحيد الصف من أجل هذا كان قرار الهيئة العليا بالموافقة على التحالف مع قائمة في حب مصر دون أي حسابات أو اعتبارات”.

وأكد لأبناء الوفد أن إنتصار مصر في معركتها ضد الإرهاب وقوى الشر هو غايتنا في هذه المرحلة وأن المعارك السياسية دفاعاً عن الديمقراطية وثوابت الوفد لها وقتها ولها وسائلها التي يجيدها حزب الوفد ولكن بعد أن يزول عن الوطن خطر الإرهاب والتطرف وأن نستعيد قوتنا في مواجهة كاف التحديات والأخطار كي تبقى مصر سالمة آمنة مستقرة.