' كنت أعلم أن سواريز سيحتاج للتأقلم مع برشلونة '

(إفي): قال المدير الفني لمنتخب أوروجواي لكرة القدم أوسكار تاباريز إنه كان يعلم أن لويس سواريز كان سيكون في حاجة للتأقلم مع برشلونة لأن "الفريق الكتالوني مختلف" عن المنتخب الوطني الذي اعتاد المهاجم عليه.

وفي تصريحات صحفية السبت، قال تاباريز: "كنت أعلم أن لويس سيحتاج للتأقلم لأننا هنا نعطي له مزيدا من الحرية داخل الملعب ونتبع طريقة مختلفة للعب، حيث نعزز لعبة الفريق وفي حال خسارة الكرة لا يحدث شىء له أو للفريق".

وأوضح تاباريز الذي لم يتحدث لوسائل الإعلام منذ مونديال 2014 بالبرازيل الصيف الماضي أن "برشلونة مختلف" حيث أن سواريز "بدأ في التأقلم على فريق لديه طريقة لعب خاصة وصلت لأوجها مع (بيب) جوارديولا".

وأكد مدرب أوروجواي الذي لم يهتم كثيرا لعدم تسجيل سواريز للأهداف في برشلونة على عكس ما كان يفعل مع ناديه السابق ليفربول، "أنا سعيد جدا لأن برشلونة يضعه بموقعه ويعطيه من ثقافته الكروية ويؤهله التأهيل المناسب وهذا أمر رائع".

وقال "رأيت على لويس علامات التأقلم سريعة جدا. لقد تقدم جدا واعتقد أن ذلك سيكون إضافة لمهاراته الكروية، سيصب ذلك في صالح المنتخب حينما يعود للعب".

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الأوروجوائي في بطولة كوبا أمريكا المقرر انطلاقها بتشيلي في يونيو المقبل حيث لن يستطع سواريز المشاركة بسبب عقوبة الإيقاف تسع مباريات المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية عضه للمدافع الإيطالي جورجو كيلليني بدور المجموعات بمونديال البرازيل وهي العقوبة التي يراها تاباريز مبالغ فيها.

وعن امكانية فوز السيليستي بلقب كوبا أمريكا قال مدرب أوروجواي إن منتخبه "ليس مرشحا للفوز" نظرا لأنه قد فاز بلقب البطولة في نسختها الماضية.

وبالبطولة القارية ستلعب أوروجواي ثلاث مباريات على الأقل وستة كحد أقصى في حال وصولها للنهائي أو لمباراة تحديد المركز الثالث.

وعقب ذلك سيتعين على المنتخب الأوروجوائي خوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا 2018 ، وبناء على حظ المنتخب بكوبا أمريكا قد لن يشارك سواريز بأول جولتين أو حتى أول خمس مباريات من التصفيات كحد أقصى.