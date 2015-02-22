عشري : 170 ألف وظيفة وفرتها الوزارة منها 33 ألف للعائدين من ليبيا

قالت الدكتور ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الوزارة وفرت 170 ألف فرصة عمل من بداية مارس من العام الماضي يوجد منها 33 ألف وظيفة للعائدين من ليبيا وغيرهم.

وأكدت الوزيرة خلال استقبال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا لها اليوم أن العائدين من ليبيا بلغ عددهم 10 آلاف عائد من العمالة المصرية مشيرة إلى أنه سيتم توفير فرص عمل لهم من خلال الإستمارة التي يقوم بملئها العائدين من ليبيا والمتوفرة بالمجان بمديريات القوي العاملة بمختلف محافظات الجمهورية مع ضمان حقوقهم ومتعلقاتهم في ليبيا أو حسابات بنكية عندما تستقر الأوضاع بليبيا مؤكدة علي أنه قد سجل 72745 شخص استمارة العائدين من ليبيا.

وقالت الوزيرة إن هناك 2208 وظيفة بمديرية القوي العاملة بمحافظة قنا في القطاع السياحي ومن يتقدم للمديرية وتنطبق عليه الشروط يتم تسليمه العمل .

وأضافت الوزيرة بأنه تم مناقشة المشكلات التي تعوق إنشاء مستشفي للعمالة غير المنتظمة بمحافظة سوهاج مؤكدة علي أنه سيتم افتتاحها في غضون 3 أشهر كوحدات طبية متميزة تشمل معمل ومركز أشعة ومركز أمومة وطفولة ومراكز تنظيم أسرة وذلك حسب احتياجات المنطقة.

وعن نسبة المعاقين قالت الوزيرة أنهم يرفضون وظائف القطاع الخاص، ولا توجد فرص في القطاع الحكومي مشيرة لطلب صاحب إحدى الشركات 1000 فرصة عمل للصم والبكم ولكنهم رفضوا.

ومن جانبه قال محافظ قنا إنه تم تشكيل لجنه بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة ومديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة لحصر جميع الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي ونسبة الـ 5% للمعاقين في ذلك القطاع.

وأكد المحافظ علي توفير 9 آلاف فرص عمل للشباب بمختلف القطاعات وتوفير 125 فرصة عمل لأبناء المحافظة بدولة السعودية و600 فرص عمل بمصانع 6 أكتوبر والعاشر من رمضان .