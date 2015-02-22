بالفيديو - سوسيداد يسقط سيفيليا برباعية مثيرة لصالح أتليتكو وفالنسيا

(إفي): عاد فريق ريال سوسيداد إلى تحقيق الفوز الذي غاب عنه ثلاث مباريات متتالية حيث تغلب اليوم الأحد على ضيفه سيفيليا 4-3 في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت رباعية ريال سوسيداد عبر إيمانويل إجيريتشي (ق16) وخابيير بريتو (ق48 من ضربة جزاء وق90) وأليخاندرو أريباس (ق82) في مرماه، فيما أحرز ثلاثية الضيوف كل من تيموثي كولودزيكاك (ق43) وكارلوس باكا (ق67) وكيفن جاميرو (ق78) من ضربة جزاء.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، فيما حرم سيفيليا من ثلاث نقاط ثمينة ليتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الخامس.

ويتصدر ريال مدريد الليجا بـ57 نقطة ويخوض مباراة الجولة الـ24 اليوم حينما يحل ضيفا على إلتشي، فيما يحتل برشلونة الوصافة بـ56 نقطة بعدما مني بهزيمة أمام مالاجا بهدف نظيف، فيما يأتي أتليتكو مدريد ثالثا بـ53 نقطة بعد أن تغلب على ألميريا بثلاثية بيضاء، وفالنسيا رابعا بـ50 نقطة.

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