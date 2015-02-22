' مورينيو وأنشيلوتي يتمنيان ضم يايا توريه '

يعتقد ديميتري سيلوك وكيل أعمال اللاعب يايا توريه أن جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يتمنيان ضم النجم الإيفواري.

ويرى سيلوك أن توريه هو أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ويطمح أي مدرب أن يمتلك لاعبا بإمكاناته، وفي الوقت نفسه أكد رغبة الدولي الإيفواري في البقاء مع فريقه الحالي مانشستر سيتي.

وكيل توريه، صاحب الـ31 عاما، قد تحدث وكيله لصحيفة "ميرور" الإنجليزية قائلا: "توريه يحب مانشستر سيتي.. وبعيدا عما يقال، هو سعيد بتواجده في النادي".

وأضاف "في الواقع، هو يريد الاستمرار مع الفريق طوال حياته.. لا يريد شيئا أكثر من إنهاء مشواره مع النادي، وتولي منصبا به بعد ذلك".

وأردف "لهذا السبب أريد سيتي أن يقدم له عرضا جديدا، حتى يبينوا له أنهم يريدونه مع النادي في المستقبل.. الأمر لا يتعلق بالمال، ولكن يجب إظهار الاحترام والحب للاعب الأفضل في الفريق".

وعن رغبة مدرب إنتر ميلان روبرتو مانشيني في انتداب توريه من سيتي قال سيلوك: "الشيخ منصور بن زايد لن يبيع توريه.. ولا حتى بـ250 مليون جنيه إسترليني".

وأضاف "أي مدرب في العالم يتمنى العمل مع توريه.. مورينيو سيتمنى وجوده بتشيلسي.. أنشيلوتي سيتمنى قدومه لريال مدريد".

وكان توريه قد توج منذ أيام بكأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده كوت ديفوار بعد أن فشل في رفع الكأس مرتين من قبل بخسارة المباراة النهائية.