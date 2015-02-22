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كورتوا مدافعا عن ماتيتش: تصرفه كان طبيعيا

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كورتوا مدافعا عن ماتيتش: تصرفه كان طبيعيا كورتوا مدافعا عن ماتيتش: تصرفه كان طبيعيا

دافع ثيبوت كورتوا حارس مرمى تشيلسي عن زميله نيمانيا ماتيتش بعد تعرضه للطرد بسبب الاعتداء على آشلي بارنس لاعب بيرنلي في المباراة التي انتهت 1-1.

وتعرض ماتيتش لضربة قوية في ساقه من آشلي بارنس أثناء المباراة قام على إثرها بدفع الأخير أرضا كرد فعل لما حدث، مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء للاعب وسط تشيلسي.

ويرى كورتوا أن رد فعل ماتيتش كان طبيعيا بعد تدخل الخصم العنيف جدا عليه.

تحدث الحارس البلجيكي لقناة النادي الرسمية قائلا: "نستطيع تفهم ردة فعل ماتيتش بعد الضربة التي تعرض لها في ساقه".

واستدرك "هو رد فعل طبيعي عندما يقترب أحدهم من كسر قدمك".

وأضاف "في عقلك كل شيء قد يحدث.. ولا أعتقد أن ماتيتش قام بتصرف متهور، فقط قام بدفع اللاعب والحكم أشهر له البطاقة الحمراء".

وعن تأثير طرد الدولي الصربي على نتيجة المباراة أفصح كورتوا "بالتأكيد أثرت على النتيجة".

وأضاف "كانت مباراة صعبة بوجود 11 ضد 11.. وتعلم أن بعشرة لاعبين ستكون الأمور أصعب وأصعب".

وبتعادل تشيلسي مساء السبت أمام بيرنلي، تقلص الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي إلى خمس نقاط فقط في صراع الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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