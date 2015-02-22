حملة سيميوني لمكافحة الجوع تجمع 10 أطنان من الغذاء

(إفي): تمكنت المبادرة التضامنية لمكافحة الجوع التي نظمها الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد الإسباني، بالتعاون مع مؤسسة أتليتكو مدريد والصليب الأحمر، من جمع عشرة أطنان من الطعام قبل المباراة التي فاز فيها "الروخيبلانكوس" على ألميريا (3-0) الليلة الماضية بملعب فيسنتي كالديرون ضمن الدوري الإسباني.

وتم جمع سبعة أطنان من هذه الأغذية في الخيام التي نصبت حول الملعب، فيما جمعت مؤسسة أتلتيكو مدريد ثلاثة أطنان أخرى. وسيتم توزيع هذا الطعام على ألف و500 أسرة.

وتم الترويج للحملة، تحت شعار "مكافحة الجوع، فلنشارك جميعا" على مدار أسبوع من جانب المدرب الأرجنتيني، وحظيت بمشاركة شقيقته ناتاليا سيميوني وصديقته كارلا برييرا.

وأشار سيميوني إلى الحملة في مؤتمر صحفي أعقب المباراة، وأبدى ارتياحه لنتيجة هذه المبادرة التضامنية.

وقال إن "أطنان" الناس التي شاركت "في هذا الجهد اسعدتنا كثيرا، وأتمنى أن تفيد الكثير من المحتاجين. أشكر كل من شارك".