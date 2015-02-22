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بالفيديو - توتنام ينجو بنقطة تعادل على ملعبه أمام وست هام

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بالفيديو - توتنام ينجو بنقطة تعادل على ملعبه أمام وست هام بالفيديو - توتنام ينجو بنقطة تعادل على ملعبه أمام وست هام

(إفي): سجل توتنام هدفين متأخرين ليدرك تعادلا ثمينا على ملعبه وايت هارت لاين أمام وست هام، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان "الديوك" متأخرين بهدفين لوست هام سجلهما السنغاليين شيخو كوياتي (ق22) وديافرا ساخو (ق62)، قبل أن يحققوا عودة بطولية في أخر عشر دقائق شهدت هدفين داني روس (ق81) وهاري كين في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من متابعة لكرة الجزاء التي سددها وتصدى لها حارس الضيوف، الإسباني أدريان كاستيو.

بهذه النتيجة يرفع توتنام رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس مؤقتا، والذي قد ينتزعه منه ليفربول، كما حرم وست هام من تحقيق أول انتصار له بعد ثلاث جولات ليصبح رصيده 39 نقطة في المركز الثامن.

لمشاهدة الأهداف، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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