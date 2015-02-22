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مورينيو: إذا كنت حكما سأستعين بالتكنولوجيا في كرة القدم

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مورينيو: إذا كنت حكما سأستعين بالتكنولوجيا في كرة القدم مورينيو: إذا كنت حكما سأستعين بالتكنولوجيا في كرة القدم

(إفي): انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي، بشدة الحكم الإنجليزي مارتين اتكينسون الذي "ارتكب أربعة أخطاء هامة" في لقاء أمس السبت بين (البلوز) وبيرنلي الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشار إلى أن الاستعانة بالتكنولوجيا قد تساعد على تفادي الأخطاء التحكيمية، قائلا "إذا كنت حكما سأستعين بالتكنولوجيا في كرة القدم".

وفي تصريحات أمس البست لبرنامج (جواز اون صنداي) الذي تبثه محطة (سكاي سبورت) البريطانية، قال مورينيو "الحكام يحاولون القيام بعملهم لكنهم لا يقومون به جيدا. هذا ليس رأيي فقط بل رأي العالم أجمع".

وأضاف المدرب البرتغالي "إذا لم ير الحكم ضربة جزاء مستحقة على بعد ثلاثة أمتار منه، لن يغفل عنها المرء أمام التلفاز. ما نريده هو حماية سلامة ومصداقية الحكام".

وكان الحكم مارتين اتكينسون قد طرد لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش وتغافل عن ضربة جزاء طالب بها الفريق اللندني.

وذكر مورينيو في تصريحاته "تحدثت مع الحكم عقب انتهاء المباراة وقال لي إنه لم يتسن له الوقت لمشاهدة الواقعة على شاشات التلفاز كما أوضح لي أيضا أنه لم ير على أرض الملعب الواقعات الأربعة" التي يتحدث عنها الجميع.

وقال المدرب السابق لريال مدريد "أفضل اللاعبين في العالم يرتكبون أخطاء. وهذا الحكم من أفضل الحكام في أوروبا ومن الممكن أن يخطىء. وقد ارتكب أمس أربعة أخطاء هامة".

وشبه مورينيو، اتكينسون بالمحامي الذي خسر كل قضاياه ولن يرغب أحد بعد ذلك بالعمل معه.

يذكر أن مورينيو فرض عليه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم في 28 يناير الماضي، غرامة مالية بقيمة 25 ألف جنيه أسترليني (نحو 33 ألف و500 يورو) لانتقاداته للحكام بعد تأكيده على وجود "حملة" ببريطانيا ضد الفريق الذي يقوده.

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