أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القومي لتنظيم الاتصالات يخاطب المصرية للاتصالات بمراعاة حقوق المستخدمين

Google+ Print
القومي لتنظيم الاتصالات يخاطب المصرية للاتصالات بمراعاة حقوق المستخدمين القومي لتنظيم الاتصالات يخاطب المصرية للاتصالات بمراعاة حقوق المستخدمين

المصرية للاتصالات

 

أكد المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضرورة ألا يتعارض تحديث الشركة المصرية للاتصالات لشبكتها مع حق المستخدم في استمرار الخدمات المقدمة له دون انقطاع.

وقال العلايلي – في بيان له اليوم الأحد – “إن الجهاز يتفهم جيدا حق الشركة المصرية للاتصالات في تحديث شبكاتها لما في ذلك من تأثير إيجابي لتطوير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات وتحسين الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي شريطة ألا يتعارض ذلك مع حقوق المستخدمين”.

وقد قام الجهاز بمخاطبة الشركة المصرية للاتصالات للوقوف على أسباب انقطاع الخدمات والتأكد من ضرورة الإلتزام بالتعليمات التي سبق وأن أصدرها للشركة في يونيو 2014، والخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها في تركيب كبائن الـMSAN، مشددا على ضرورة إعادة الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت لكل المشتركين الذين تم قطع الخدمة عنهم بسبب عمليات التركيب على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي قطع الخدمة عن العملاء الجدد.

كما طلب الجهاز من الشركة ضرورة مراجعة إجراءات تركيب كبائن الـMSAN، وتفادي تغيير أرقام المستخدمين وضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة لهم بسبب تركيب هذه الكبائن.

كما خاطب الجهاز الشركة المصرية للاتصالات بضرورة موافاته بتفاصيل خطة التركيب والإحلال الجديدة للستة شهور المقبلة متضمنة أرقام العملاء المزمع تغيير أرقامهم قبل وبعد التغيير، مع إلتزام الشركة المصرية للاتصالات بعدم البدء في تنفيذ خطة الإحلال الجديدة قبل الحصول على الموافقة النهائية من الجهاز.

وناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستخدمي الاتصالات بمصر أنه إذا لم يتمكنوا من حل المشكلات والحالات الخاصة بخدمات الاتصالات مع شركات الاتصالات مقدمة الخدمة، فعليهم الاتصال على برقم 155 وسيقوم الجهاز بدراسة هذه الحالات والعمل على حلها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا