القومي لتنظيم الاتصالات يخاطب المصرية للاتصالات بمراعاة حقوق المستخدمين

أكد المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضرورة ألا يتعارض تحديث الشركة المصرية للاتصالات لشبكتها مع حق المستخدم في استمرار الخدمات المقدمة له دون انقطاع.

وقال العلايلي – في بيان له اليوم الأحد – “إن الجهاز يتفهم جيدا حق الشركة المصرية للاتصالات في تحديث شبكاتها لما في ذلك من تأثير إيجابي لتطوير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات وتحسين الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي شريطة ألا يتعارض ذلك مع حقوق المستخدمين”.

وقد قام الجهاز بمخاطبة الشركة المصرية للاتصالات للوقوف على أسباب انقطاع الخدمات والتأكد من ضرورة الإلتزام بالتعليمات التي سبق وأن أصدرها للشركة في يونيو 2014، والخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها في تركيب كبائن الـMSAN، مشددا على ضرورة إعادة الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت لكل المشتركين الذين تم قطع الخدمة عنهم بسبب عمليات التركيب على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي قطع الخدمة عن العملاء الجدد.

كما طلب الجهاز من الشركة ضرورة مراجعة إجراءات تركيب كبائن الـMSAN، وتفادي تغيير أرقام المستخدمين وضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة لهم بسبب تركيب هذه الكبائن.

كما خاطب الجهاز الشركة المصرية للاتصالات بضرورة موافاته بتفاصيل خطة التركيب والإحلال الجديدة للستة شهور المقبلة متضمنة أرقام العملاء المزمع تغيير أرقامهم قبل وبعد التغيير، مع إلتزام الشركة المصرية للاتصالات بعدم البدء في تنفيذ خطة الإحلال الجديدة قبل الحصول على الموافقة النهائية من الجهاز.

وناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستخدمي الاتصالات بمصر أنه إذا لم يتمكنوا من حل المشكلات والحالات الخاصة بخدمات الاتصالات مع شركات الاتصالات مقدمة الخدمة، فعليهم الاتصال على برقم 155 وسيقوم الجهاز بدراسة هذه الحالات والعمل على حلها.

أ ش أ