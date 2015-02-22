ضبط 15 ألف و595 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها المرورية على الطرق السريعة.

وأسفرت الحملات – التى قادها اللواء مصطفى درويش مدير الإدارة العامة للمرور خلال الـ24 ساعة الماضية – عن ضبط 15 ألفا و595 مخالفة مرورية متنوعة، فضلا عن ضبط 47 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد وجه بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى لضبط قائدى المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة.

أ ش أ