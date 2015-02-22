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​بالفيديو .. محافظ أسوان يكرم 11 رسام جرافيتى بمهرجان ألوان الشمس بأبو سمبل

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​بالفيديو .. محافظ أسوان يكرم 11 رسام جرافيتى بمهرجان ألوان الشمس بأبو سمبل ​بالفيديو .. محافظ أسوان يكرم 11 رسام جرافيتى بمهرجان ألوان الشمس بأبو سمبل

 

محافظ أسوان يكرم رسام جرافيتي

قام  اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان بتكريم 11 من رسامي الجرافيتي من الشباب والفتيات الذين يشاركوا في مهرجان ” ألوان الشمس ” الذي ينظمه مركز شباب مدينة أبو سمبل المتطور خلال الفترة من 16 إلي 25 فبراير الجاري .

وأشاد المحافظ خلال تسليمه شهادات التقدير لرسامي الجرافيتي بهذه المبادرة الجادة من شباب أبو سمبل بالمشاركة مع الشباب من الفنانين بكليات الفنون الجميلة والتطبيقية بالقاهرة والأقصر وأسيوط لإضفاء الشكل الجمالي بمختلف الميادين والمناطق والاحياء بمدينة أبو سمبل والتي تهدف في مضمونها إلي خلق أنماط جديدة لجذب السائحين والزائرين للمدينة تضاف للسياحية الثقافية والأثرية ، موجهاً الوحدة المحلية بأبو سمبل بتقديم كافة أوجه الدعم للعاملين بهذه المبادرة .
> ومن جانبه أوضح علاء عبدالحفيظ مدير مركز شباب أبوسمبل إلي أن مبادرة تجميل الشوارع والميادين شملت رسم 12 جدارية ولوحة فنية بمساحات مختلفة لتمثل بانوراما فنية وجمالية ، وتعبر عن الثقافات والفنون من أجل تعريف السائحين بالعادات والتقاليد والمخزون والموروث الثقافي لدي أبناء المحافظة .

ولفت إلي أن ما يتم تنفيذه يتم بجهود ذاتية من قبل شباب أبو سمبل ، وأن مشاركة الفنانين من المحافظات الأخري تأتي بشكل تطوعي حيث تمثل تجربة رائعة للالتقاء بنخبة من الشباب الذين جمعهم حب للتأكيد علي أن مصر أمنة وفي أتم استعداد لاستقبال المزيد من السائحين خلال الفترة القادمة​.

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