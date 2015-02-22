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طوارئ لتأمين نصف طن “نظائر مشعة” قادمة من تركيا

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طوارئ لتأمين نصف طن “نظائر مشعة” قادمة من تركيا طوارئ لتأمين نصف طن “نظائر مشعة” قادمة من تركيا

مطار القاهرة

إتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي اليوم إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 517 كجم نظائر مشعة قادمة من تركيا لصالح شركة “سيمتوتريد” لاستخدامها فى علاج الأورام بعدد من المراكز الطبية والمستشفيات.

صرحت مصادر أمنية وصلت النظائر داخل 26 طردا على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وتولى فريق فنى من خبراء هيئة الطاقة الذرية التعامل مع الشحنة للتأكد من عدم صدور إشعاعات أعلى من المعدلات الطبيعية قبل الإفراج عنها ونقلها وسط حراسة مشددة إلى مخازن هيئة الطاقة الذرية لإعدادها للاستخدام لعلاج الأورام بعدد من المراكز الطبية والمستشفيات.

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