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إقلاع طائرة إلى “جربة” لإجلاء المصريين الراغبين في العودة من ليبيا

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إقلاع طائرة إلى “جربة” لإجلاء المصريين الراغبين في العودة من ليبيا إقلاع طائرة إلى “جربة” لإجلاء المصريين الراغبين في العودة من ليبيا

تقلع في السابعة مساء اليوم  طائرة للطيران من طراز البوينج “777-200 “في طريقها إلى مطار جربا التونسي والتي تتسع لعدد 319 راكبًا وهي الرحلة التي تسيرها الشركة لعودة المصريين الراغبين في العودة من ليبيا عن طريق الحدود التونسية.

الجدير بالذكر أن الشركة كانت قد سيرت يوم الجمعة الماضي رحلة من طراز الايرباص “330″ وقد وصلت القاهرة في الساعات الأولى من فجر السبت وعلى متنها 192 مصرياً هذا وتجري متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين في العودة.

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