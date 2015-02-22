وزارة الثقافة العراقية : تفجير "داعش" لمكتبة الموصل جريمة ضد الإنسانية

وصف وكيل وزارة الثقافة العراقى طاهر الحمود تفجير مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى للمكتبة العامة فى مدينة الموصل بأنه "جريمة ضد الإنسانية" والهوية العراقية، وقال "إن قوى الإرهاب والتكفير تستمر بارتكاب الفظائع والجرائم يوميا ضد العراقيين ومقدساتهم وكل ما يتعلق بالثقافة والتاريخ وما يشكل الهوية الوطنية للشعوب والأمم".

واستنكر الحمود - فى تصريح صحفى اليوم الأحد - قيام داعش منذ أيام بتفجير المكتبة العامة فى منطقة الفيصلية بمدينة الموصل التى تحوى أكثر من 8 آلاف كتاب .. مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابى أحال المكتبة المركزية بجامعة الموصل قبل ذلك إلى رماد.

وأعرب عن اسفه لاستمرار مسلسل نزيف الدماء البريئة وهتك الحرمات وتدمير البنية الثقافية على يد تنظيم "داعش" الإرهابى، ما لم تتحد كل القوى فى العالم لاستئصال داعش وأخواتها والعمل بجدية على تجفيف المنابع الفكرية والعقائدية للإرهاب.

ولفت إلى أن المؤسسات الثقافية والأكاديمية فى العالمين العربى والإسلامى تتحمل مسئولية مباشرة فى محاصرة "داعش" ثقافيا، والعمل على تنشئة الأجيال والشباب العربى المسلم على قيم التسامح فى الدين الإسلامى الحنيف.

كان مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابى فجروا مكتبة مدينة الموصل المركزية شمال غربى العراق أمس السبت التى تحوى آلاف الكتب والمخطوطات النادرة.

كما استهدف التنظيم مؤخرا مساجد أثرية وأضرحة وأعدم عددا من المواطنين العراقيين الرافضين لمنهجه وممارساته وأحرق العديد من المعارضين منذ أن سيطر على المدينة يونيو الماضى.

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