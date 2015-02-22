EGX30 يغلق منفردًا نهاية جلسة تداول اليوم

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية اليوم، على صعود مؤشرها الرئيسي EGX30، منفرداً، بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية والعربية، إلا أن مؤشر EGX70 تراجع متأثراً بمبيعات الأفراد، ليغلق رأسمال البورصة السوقي على قيمة سجلت 513 مليار و340 مليون جنيه.

تم التداول على إجمالي 70 مليون و212 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 192 مليون و667 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 10 ألف و904 صفقة، تمت على أسهم 166 شركة، صعد منها 65، بينما تراجعت 67 شركة.

أغلق مؤشر البورصة ارئيسي EGX30 بسنبة 0.14%، بمقدار 13 نقطة، ليسجل 9,494.55 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتسوطة EGX70 بنسبة 0.09%، بمقدار نقطة واحدة، ليسجل 573.53 نقطة.

بنما استقر مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً عند مستواه دون تغير.