أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى قرية دوينة بأسيوط يهددون بالاعتصام أمام وزارتى البترول والتموين بسبب أسطوانات البوتاجاز

Google+ Print
أهالى قرية دوينة بأسيوط يهددون بالاعتصام أمام وزارتى البترول والتموين بسبب أسطوانات البوتاجاز أهالى قرية دوينة بأسيوط يهددون بالاعتصام أمام وزارتى البترول والتموين بسبب أسطوانات البوتاجاز
هدد أهالى قرية نزلة دوينة بمركز أبو تيج فى محافظة أسيوط، بالاعتصام أمام وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة لانقطاع حصة البوتاجاز عنهم منذ بداية 2014، حيث إنه كان مخصصا لهم فى سنة 2012 عدد 50 أسطوانة يومية كانت تصرف من مستودعى الزرابى ودكران، مما يعادل 400 أسطوانة فى الأسبوع، ولكن من بداية سنة 2014 تم قطع هذه الحصة، مما أدى إلى أزمة حقيقية تمر بها قرية نزلة دوينه وحتى وقتنا الحالى.

وقال ممثلوا العائلات لـ"اليوم السابع" إنهم يعتمدون على شراء الأسطوانات من السوق السوداء وتوجهوا باستغاثات لجميع الجهات المعنية فى المحافظة ومسئولى التموين لا توجد أى استجابات، ويبقى الوضع كما هو عليه فى المعاناة، لافتين إلى أنهم لن يقبلوا بأى مسكنات مرى أخرى حتى ولو أدى الأمر إلى الاعتصام أمام كل الجهات المعنية لحل أزمتهم.

وأضاف ممثلو العائلات خلال تسليم شكواهم "اليوم السابع" أنهم توجهوا الأسبوع الماضى إلى مستودعى الزرابى ودكران، للحصول على الأسطوانات بناء على وعود شركة بتروجاس بزيادة الكمية، إلا أن أصحاب المستودعات رفضوا تسليمهم أى أسطوانات وهو ما أدى توجههم إلى مكتب التموين وكان رد مدير المكتب أنه لم تصلهم أى حصص زيادة تخص أهالى القرية، وأن الحصة انقطعت لعدم إدراج القرية ضمن الحصة المخصصة وأنه لابد من زيادة الكمية من شركة بتروجاس مرفق معها مخاطبة كتابية رسمية من وزارة البترول بصرف الحصة، وهو ما اعتبره الأهالى مماطلة من مسئولى الوزارتين وكل منهما يرمى التهم على الآخر، ويتقاعس عن حل مشكلة تخص حياة المواطنين وحقوقهم المشروعة.

وطالب الأهالى ووزارة البترول المهندس شريف إسماعيل بمراجعة الحصص السابقة للقرية والتصرف حيال عدم حصول أهل القرية على أى حصة بالمرة من التموين أو البترول والذى يبلغ عدد سكانها أكثر من 22 ألف نسمة، والتدخل لحل الأزمة التى تمر بها القرية بحصولها على حصة مثبته من وزارة البترول أو "مساعدتنا لإنشاء مستودع للأنابيب حتى نكفى حاجتنا الشخصية من استخدامات مختلفة".

يذكر أن "اليوم السابع" أرسلت فاكس وإميل بشكوى الأهالى الأسبوع الماضى وتلقت رد بمخاطبة الوزارة لشركة بتروجاس لإرسال سيارات من شركة بتوجاسكو محملة بالأسطوانات بجانب التدخل لحل الأزمة وهو لم يحدث حتى الآن، وعند مخاطبة رئيس شركة بتروجاس المهندس عادل الشويخ لتوصيل مشكلة الأهالى تهرب من الرد على الهاتف رغم تسلمه رسائل نصية بالأزمة وعلمه بالمشكلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة