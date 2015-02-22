أوقاف القليوبية تمنع إقامة شعائر الصلاة فى 922 زاوية أقل من 80 مترًا

قال الشيخ صبرى دويدار، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه تقرر منع إقامة شعائر صلاة الجمعة فى 922 زاوية أهلية وحكومية لمخالفتها القانون من حيث المساحة التى تقل عن 80 مترًا تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف وحكم القضاء الإداري.

وأكد دويدار فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن أى زاوية سيتم المخالفة فيها من قبل القائمين عليها فسوف تتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية ضد المخالفين وذلك لضبط الخطاب الدينى والدعوة ومواجهة الأفكار التكفيرية التى تريد هدم البلاد.

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