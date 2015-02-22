وزيرا الآثار والسياحة يفتتحان مائدة تقديم القرابين للآلهة بمعبد حتشبسوت

افتتح الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار وهشام زعزوع وزير السياحة ومحمد بدر محافظ الأقصر، منذ قليل، مقصورة جديدة بمعبد حتشبسوت بالدير البحرى، بحضور رؤساء الشركات السياحية الأمريكية، وعددا من مندوبى الإعلام الدولى الأمريكى.

وقال حسان محمد خليل، كبير مفتشى آثار وادى الملوك، إن المقصورة هى مقصورة الإله "رع حور أختى" ، وهى عبارة عن مائدة لتقديم القرابين للملك تحسمس الثالث والملكة حتشبسوت مع الإله أمون والإله "رع حور أختى".

وأضاف أن المقصورة ترجع لعصر الأسرة 18، مشيرا إلى أن البعثة البولندية التى تعمل بالمعبد منذ أكثر من 70عاما هى التى أشرفت على ترميم المقصورة.

يذكر أنه من المقرر أن يشارك الوفد الأمريكى ورئيس اتحاد الغرف السياحية فى الاحتفالية التى ستنظمها وزارة الآثار مساء اليوم الأحد بمناسبة مرور 110 أعوام على اكتشاف مقبرة تفرتارى بالبر الغربى بحضور وزيرى الآثار والسياحة.

كما يتضمن برنامج الوفد الأمريكى زيارة منزل هوار كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون والنموذج المقلد للمقبرة ومنزل البعثة البولندية ومعبد الدير البحرى ومعبدى الأقصر والكرنك .