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محافظ المنوفية يتفقد مستشفى قويسنا المركزى

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محافظ المنوفية يتفقد مستشفى قويسنا المركزى محافظ المنوفية يتفقد مستشفى قويسنا المركزى
تفقد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية اليوم الأحد، مستشفى قويسنا المركزى، للاطمئنان على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى والتأكد من توفير كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية، واستعداد الفرق الطبية بالمستشفى للتعامل مع كافة الحالات المرضية، نظرا لوقوع المستشفى على الطريق السريع "القاهرة – الإسكندرية.

وشملت الجولة تفقد قسم الطوارئ وقسم الأشعة المقطعية والعادية، حيث وجه المحافظ بسرعة تطوير حجرة التحميض، وتفقد غرف الملاحظة وقسم التعقيم المركزى والمغسلة وبنك الدم وقسم العلاج الطبيعى وقسم حضانات الأطفال بسعة 21 حضانة، تقدم خدمة صحية للأطفال المبتسرين وحديثى الولادة وقسم الأطفال والذى زادت سعته من 15 إلى 30 سريرا لاستيعاب المزيد من الأطفال المرضى.

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمترددين على العيادات الخارجية، مضيفا أن تدعيم المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالقرى بالأجهزة الطبية الحديثة وكافة المستلزمات الطبية على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم إعداد برنامج زمنى لزيارة كل المستشفيات، للوقوف على احتياجاتها المختلفة والعمل على إنهاء كافة مشكلاتها ومطالبها حتى تقدم الخدمة الصحية كما ينبغى.

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مصر 365