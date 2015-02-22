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جمعية رجال أعمال الإسكندرية: مولنا 850ألف عميل بـ4مليارات و731مليون جنيه

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جمعية رجال أعمال الإسكندرية: مولنا 850ألف عميل بـ4مليارات و731مليون جنيه جمعية رجال أعمال الإسكندرية: مولنا 850ألف عميل بـ4مليارات و731مليون جنيه
قال مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية استطاعت تمويل أكثر من 850 ألف عميل من كافة المؤسسات، للعمل بهدف خلق فرص عمل والحد من الفقر وخدمة تنمية المجتمع والمشاريع الصغيرة وصغار المستثمرين والمرأة من خلال أكثر من 60 فرعا فى الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والغربية ومطروح والشرقية.

وأضاف السماك فى احتفالية جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ظهر اليوم، باليوبيل الفضى لمشروع تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور هانى المسيرى ووكيل وزارة الصحة وعدد من رجال الأعمال والتنفيذين، إلى أن المستفيدين حاليًا من المشروع وصل عددهم إلى 252 ألف عميل بإجمالى 4 مليارات و731 مليون جنيه.

وأكد السماك إلى أن المشروع 1200 موظف وموظفة يقومون بتقديم الخدمات التمويلية والتدريبية للعملاء وتقديم الدعم الفنى للجمعيات الأخرى التى تعمل على اقراض الشباب.

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