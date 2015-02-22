القبض على عاطلين سرقا "توك توك" تحت تهديد السلاح بطنطا

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طنطا القبض على عاطلين مسجلين خطر هددا سائق بأسلحة بيضاء وسرقا دراجته النارية بقرية دفرة وأحالوهما إلى النيابة.

كان العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا تلقى بلاغا من "محمد .ر.م" - 19سنة سائق مقيم فى قرية صناديد - يفيد بأنه أثناء تواجده بالدراجة النارية قيادته رقم 66 الغربية (توك توك ) بالقرية محل إقامته طلب منه (مجهولان) توصيلهما إلى قرية دفرة دائرة المركز، وفى الطريق هدداه بسلاح أبيض واستولا منه على (150 جنيها) وانزلاه من الدراجة وفرا بها هاربين فتحرر ببلاغه المحضر رقم 5316 جنح مركز طنطا لسنة 2015 .

وكشفت التحريات التى قام بها المقدم سامى الروينى رئيس مباحث مركز طنطا والنقيب أحمد عليمى معاون مباحث المركز تحت إشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية أن وراء ارتكاب الواقعة " م.أ.ص" 23سنة، عاطل، مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى 9 قضايا (سرقة - أقراص مخدرة – سلاح أبيض) مقيم بقرية دفرة مركز طنطا، و "ع.ح.م" 34سنة عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 4 قضايا (سرقة - إيصال أمانة - تبديد) مقيم بمنطقة حلوان بالقاهرة، ومقيم حاليا بجوار محطة السكة الحديد - أول طنطا.

وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مطواة، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان إخفاء الدراجة النارية وتم ضبطها، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهما.