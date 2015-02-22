أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطلين سرقا "توك توك" تحت تهديد السلاح بطنطا

Google+ Print
القبض على عاطلين سرقا "توك توك" تحت تهديد السلاح بطنطا القبض على عاطلين سرقا "توك توك" تحت تهديد السلاح بطنطا
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طنطا القبض على عاطلين مسجلين خطر هددا سائق بأسلحة بيضاء وسرقا دراجته النارية بقرية دفرة وأحالوهما إلى النيابة.

كان العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا تلقى بلاغا من "محمد .ر.م" - 19سنة سائق مقيم فى قرية صناديد - يفيد بأنه أثناء تواجده بالدراجة النارية قيادته رقم 66 الغربية (توك توك ) بالقرية محل إقامته طلب منه (مجهولان) توصيلهما إلى قرية دفرة دائرة المركز، وفى الطريق هدداه بسلاح أبيض واستولا منه على (150 جنيها) وانزلاه من الدراجة وفرا بها هاربين فتحرر ببلاغه المحضر رقم 5316 جنح مركز طنطا لسنة 2015 .

وكشفت التحريات التى قام بها المقدم سامى الروينى رئيس مباحث مركز طنطا والنقيب أحمد عليمى معاون مباحث المركز تحت إشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية أن وراء ارتكاب الواقعة " م.أ.ص" 23سنة، عاطل، مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى 9 قضايا (سرقة - أقراص مخدرة – سلاح أبيض) مقيم بقرية دفرة مركز طنطا، و "ع.ح.م" 34سنة عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 4 قضايا (سرقة - إيصال أمانة - تبديد) مقيم بمنطقة حلوان بالقاهرة، ومقيم حاليا بجوار محطة السكة الحديد - أول طنطا.

وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مطواة، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان إخفاء الدراجة النارية وتم ضبطها، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365