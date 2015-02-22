بلاغ سلبى بوجود قنبلة فى مجمع المدارس بالسنطة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوجود جسم غريب داخل مجمع المدارس بقرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة، يشتبه أن يكون قنبلة .

بإخطار اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية تم إخلاء المجمع، وانتقل اللواء سعيد أبو السعود مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة زفتى والسنطة، والعميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة، والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والمقدم أحمد مصلح مفتش مباحث السنطة، والرائد أحمد الصباحى رئيس مباحث مركز السنطة، وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وبعد فرض كردون أمنى تبين أن الجسم بداخله قمامة، ولا يحتوى على مواد متفجرة فتم تمشيط مجمع المدارس للكشف عن أى أجسام أخرى غريبة.