أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عاطل تخصص فى سرقة السيارات وطلب فدية من أصحابها بـ15 مايو

Google+ Print
سقوط عاطل تخصص فى سرقة السيارات وطلب فدية من أصحابها بـ15 مايو سقوط عاطل تخصص فى سرقة السيارات وطلب فدية من أصحابها بـ15 مايو
سقط فى قبضة رجال المباحث عاطل بمدينة 15 مايو تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات وإعادتها إلى أصحابها مقابل فدية وحرروا له المحضر اللازم وتولت معه النيابة العامة التحقيق.

وفى التفاصيل تلقى رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من "محمود.ع.م" 27 سنة سائق، أفاد فيه بتلقيه اتصالا من مجهول طلب منه 10000 جنيه مقابل إعادة السيارة ملكه رقم "د ن ر 897" ماركة هيونداى فيرنا "أجرة" بيضاء اللون المبلغ بسرقتها بالإكراه فى المحضر رقم 4106 جنح 15 مايو لسنة 2014.

وبمجاراة الجانى بمعرفة القوات، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته السيارة، وتبين أنه "عبد الباقى.س.ع" 25 سنة عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 5 أخرى، شملت سرقة السيارة رقم "د م د 863" ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون أجرة والمحرر بشأنها المحضر رقم 2712 جنح 15 مايو لسنة 2014 من قبل مالكها "صبحى.ع.أ" 56 سنة سائق، وسرقة السيارة رقم "ط ع ه / 8398" ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون أجرة والمحرر بشأنها المحضر رقم 4309 جنح 15 مايو لسنة 2014 من قبل مالكها "سيد.ع.م" 34 سنة سائق.

كما اعترف المتهم بسرقة السيارة رقم "م و ر 395" ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون أجرة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 4283 جنح 15 مايو لسنة 2014 من قبل مالكها "ناصر.ش.ع" 42 سنة سائق، وسرقة السيارة رقم "ن م ه 184" ماركة BYD بيضاء اللون أجرة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 4207/2014 جنح 15 مايو بلاغ "إيهاب.أ.م" 34 سنة سائق، وسرقة السيارة رقم "ط ع ر 839" ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون أجرة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 3525 جنح 15 مايو لسنة 2014 من قبل مالكها "عادل.ق.ب" 35 سنة سائق.

وبإرشاده ضبطت القوات السيارتين الأولى والثانية واعترف المتهم بأنه أعاد باقى السيارات لمالكيها بعد حصوله منهم على فدية باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليه واتهموه بالسرقة بالإكراه، فتحرر له المحضر اللازم، وتولت معه النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365