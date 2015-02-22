سقوط عاطل تخصص فى سرقة السيارات وطلب فدية من أصحابها بـ15 مايو

سقط فى قبضة رجال المباحث عاطل بمدينة 15 مايو تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات وإعادتها إلى أصحابها مقابل فدية وحرروا له المحضر اللازم وتولت معه النيابة العامة التحقيق.

وفى التفاصيل تلقى رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من "محمود.ع.م" 27 سنة سائق، أفاد فيه بتلقيه اتصالا من مجهول طلب منه 10000 جنيه مقابل إعادة السيارة ملكه رقم "د ن ر 897" ماركة هيونداى فيرنا "أجرة" بيضاء اللون المبلغ بسرقتها بالإكراه فى المحضر رقم 4106 جنح 15 مايو لسنة 2014.

وبمجاراة الجانى بمعرفة القوات، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته السيارة، وتبين أنه "عبد الباقى.س.ع" 25 سنة عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 5 حوادث أخرى، شملت سرقة السيارة رقم "د م د 863" ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون أجرة والمحرر بشأنها المحضر رقم 2712 جنح 15 مايو لسنة 2014 من قبل مالكها "صبحى.ع.أ" 56 سنة سائق، وسرقة السيارة رقم "ط ع ه / 8398" ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون أجرة والمحرر بشأنها المحضر رقم 4309 جنح 15 مايو لسنة 2014 من قبل مالكها "سيد.ع.م" 34 سنة سائق.

كما اعترف المتهم بسرقة السيارة رقم "م و ر 395" ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون أجرة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 4283 جنح 15 مايو لسنة 2014 من قبل مالكها "ناصر.ش.ع" 42 سنة سائق، وسرقة السيارة رقم "ن م ه 184" ماركة BYD بيضاء اللون أجرة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 4207/2014 جنح 15 مايو بلاغ "إيهاب.أ.م" 34 سنة سائق، وسرقة السيارة رقم "ط ع ر 839" ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون أجرة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 3525 جنح 15 مايو لسنة 2014 من قبل مالكها "عادل.ق.ب" 35 سنة سائق.

وبإرشاده ضبطت القوات السيارتين الأولى والثانية واعترف المتهم بأنه أعاد باقى السيارات لمالكيها بعد حصوله منهم على فدية باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليه واتهموه بالسرقة بالإكراه، فتحرر له المحضر اللازم، وتولت معه النيابة العامة التحقيق.